Кот оказался в шоке от такой «тряпки» в ванной! У уфимки в квартире поселилась громадная змея

В Уфе спасатели выехали в Калининский район по необычному вызову. В квартире на четвертом этаже на улице Интернациональной, как сообщает пресс-служба городского Управления гражданской защиты, была обнаружена змея.
Хозяйка квартиры первоначально приняла животное за разноцветную тряпку в ванной комнате. Первым нежданного гостя обнаружил домашний кот.
Прибывшие на место спасатели аккуратно отловили пресмыкающееся, которое оказалось полозом длиной около одного метра. Змею сняли с задней стенки компрессора холодильника.
В настоящее время змея находится в спасательном отряде. В УГЗ обратились к возможным владельцам: при предъявлении соответствующих доказательств животное может быть возвращено. Спасатели также призвали горожан быть внимательными и беречь своих питомцев.
