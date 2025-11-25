Не боялся, рискнул и не жалею. Участник форума сельской молодежи о работе в СПК

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Был молодой, горячий, не боялся и рискнул. Не пожалел ни капли. Своим мнением о работе на селе с журналистами поделился главный ветеринарный врач СПК «Федорский» Никита Григорьев во время республиканского форума сельской молодежи, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первые «Дажынкі», многодетные семьи. На форуме сельской молодежи рассказали, чем гордятся жители Столинского района «Можно зарабатывать деньги». Участник форума сельской молодежи о возможностях для специалистов.
Никита Григорьев уже три года работает в СПК «Федорский», сейчас занимает должность главного ветеринарного врача. «Проходил там и практику — за все время учебы всегда практика проходила в “Федорском”, — рассказал молодой человек. — Выбрал эту специальность по совету родителей. В этой сфере у меня работает дядя, с ним поговорил, посоветовался и решил попробовать себя в области ветеринарии. Не пожалел ни капли».
«Знаю, что некоторые боятся идти в ветеринарию. Может быть, из-за того, что это большой труд, ответственный. Много нужно вкладывать сил, знаний, умений. Но благо я этому учился хорошо, знал, какие проблемы есть в моем хозяйстве в Федорах, и целенаправленно шел туда. Был молодой, горячий, не боялся и рискнул. Сельское хозяйство — это работа не с котиками, собачками, а работа в первую очередь с крупным рогатым скотом. То есть с большим животным. Вот и ответственность большая, — говорит Никита Григорьев. — А без сельского хозяйства — никуда. И в самом сельском хозяйстве молодежи, может быть, и не хватает. Хотелось бы, чтобы их приходило больше — молодых, амбициозных, старательных».
Сам Никита родом из деревни Нечатово, которая находится в 3 км от Федор. «Я там вырос и сейчас живу с родителями. Но СПК “Федорский” строит мне жилье — дом. Также выделили новую служебную машину, дали достойные зарплату и условия труда. Вижу хорошее отношение со стороны руководства. И я работаю. Не отрабатываю положенный по распределению срок, а действительно работаю. Пытаюсь вносить какие-то новшества. Не сам, а вместе со своим коллективом», — сказал он.
«Я вам скажу, что наши люди, именно полешуки, они все рабочие, целеустремленные. Эти люди не говорят “нет, я не могу, у меня не получается”. Если надо, они делают. И делают это не абы как, а с большой ответственностью, с большой любовью к своей работе», — уверен главный ветврач. -0-