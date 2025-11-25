Не боялся, рискнул и не жалею. Участник форума сельской молодежи о работе в СПК

«Знаю, что некоторые боятся идти в ветеринарию. Может быть, из-за того, что это большой труд, ответственный. Много нужно вкладывать сил, знаний, умений. Но благо я этому учился хорошо, знал, какие проблемы есть в моем хозяйстве в Федорах, и целенаправленно шел туда. Был молодой, горячий, не боялся и рискнул. Сельское хозяйство — это работа не с котиками, собачками, а работа в первую очередь с крупным рогатым скотом. То есть с большим животным. Вот и ответственность большая, — говорит Никита Григорьев. — А без сельского хозяйства — никуда. И в самом сельском хозяйстве молодежи, может быть, и не хватает. Хотелось бы, чтобы их приходило больше — молодых, амбициозных, старательных».