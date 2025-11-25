БЖД сказала, на каких направлениях добавили новые поезда

Еще с декабря 2025 года по маршруту Минск — Пинск — Минск назначен новый поезд региональных линий бизнес-класса. Он будет курсировать по субботам и воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни. А в сообщении Брест — Минск по понедельникам назначен регулярный поезд востребованным для пассажиров расписанием.