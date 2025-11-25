Ричмонд
БЖД сказала, на каких направлениях добавили новые поезда

БЖД вводит вводится график движения поездов на 2025−2026 годы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога сообщила, что с 14 декабря вводится график движения поездов на 2025−2026 годы. Он будет действовать в течение года.

Следует учесть, что в целом, в графике движения на 2026 год сохранены все ранее существующие маршруты курсирования международных поездов. Кстати, с 15 декабря 2025 года в графике движения предусмотрено ежедневное курсирование дополнительного поезда № 719/720 Москва-Минск — Москва составом «Ласточка».

Кроме того, с декабря 2025 года продолжат курсирование беспересадочные вагоны Калининград — Минеральные Воды (зимний период) и Минск — Минеральные Воды (летний период) периодичностью через день, а также Минск — Архангельск через Смоленск, Москву, Ярославль, Вологду периодичностью один раз в неделю. Кстати, поезд международных линий Минск — Самара предусматривается в новом графике движения поездов по указанию.

В БЖД уточнили, что в периоды повышенного спроса на перевозки по маршруту Минск — Санкт-Петербург и Полоцк — Москва также предусмотрены дополнительные поезда.

Информируют также, что в сообщении Гродно — Гомель — Гродно дополнительно организовано курсирование беспересадочной группы вагонов ежедневной периодичностью маршрутом следования через Минск.

Еще с декабря 2025 года по маршруту Минск — Пинск — Минск назначен новый поезд региональных линий бизнес-класса. Он будет курсировать по субботам и воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни. А в сообщении Брест — Минск по понедельникам назначен регулярный поезд востребованным для пассажиров расписанием.

БЖД сообщила, что на малоинтенсивных участках Лида — Бенякони и Осиповичи — Гродзянка в связи с незначительным пассажиропотоком, соизмеримым с количеством мест в автобусе, железнодорожное пассажирское сообщение на данных направлениях заменено автобусным.

