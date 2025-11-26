Семь коротких рабочих недель ждут нижегородцев в 2026 году

Следующая укороченная неделя запланирована с 10 по 13 марта. Затем аналогичный режим работы ожидается с 27 по 30 апреля, с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня. Помимо этого, нерабочими днями станут 4 ноября и 31 декабря. Таким образом, в ноябре рабочая неделя сократится до четырех дней, а в конце декабря — до трех.