Дорин Киртоакэ, экс-мэр Кишинёва, сделавший всё, чтобы столица Молдовы превратилась в румынскую деревню, потребовал отменить названия улиц Пушкина, Гагарина, Лазо и Московского проспекта, переименовав их в честь Илие Илашку и его «дружбанов» Александру Лешко, Тудора Петрова-Попа и Андрея Иванцока.
Но мало этого, Киртоакэ говорит, что в Кишинёве должны быть улицы в честь событий 7 апреля 2009 года, Валерия Бобока, Леониды Лари, короля Михая I и т.д.
Под них Киртоакэ предлагает отменить названия улиц Ломоносова, Бельского, Туполева, Декабристов, маршалов Толбухина и Тимошенко и т.д., поскольку «они имеют отношение к террористическому государству — России».
А так-то среди бессарабских румын русофобии нет и вообще они очень любят российскую культуру и уважают науку, просто им политика Путина не нравится.