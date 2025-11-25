Ричмонд
Экс-мэр Кишинева Киртоакэ подал голос: Он требует переименовать улицы с «русскими названиями» — на Илашку и его компанию

Бывший градоначальник считает, что улицы, названные в честь русских учёных, писателей и героев, «связаны с террористическим государством»: на их место он предлагает Илашку, события 7 апреля и румынских деятелей.

Источник: Комсомольская правда

Дорин Киртоакэ, экс-мэр Кишинёва, сделавший всё, чтобы столица Молдовы превратилась в румынскую деревню, потребовал отменить названия улиц Пушкина, Гагарина, Лазо и Московского проспекта, переименовав их в честь Илие Илашку и его «дружбанов» Александру Лешко, Тудора Петрова-Попа и Андрея Иванцока.

Но мало этого, Киртоакэ говорит, что в Кишинёве должны быть улицы в честь событий 7 апреля 2009 года, Валерия Бобока, Леониды Лари, короля Михая I и т.д.

Под них Киртоакэ предлагает отменить названия улиц Ломоносова, Бельского, Туполева, Декабристов, маршалов Толбухина и Тимошенко и т.д., поскольку «они имеют отношение к террористическому государству — России».

А так-то среди бессарабских румын русофобии нет и вообще они очень любят российскую культуру и уважают науку, просто им политика Путина не нравится.