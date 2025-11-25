Белорусские спасатели представили коллегам из Казахстана отечественные снаряжение, одежду и технику

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь впервые с официальным визитом посещает министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Чингис Аринов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Казахстанской стороне показали, как проводят испытания производимой техники на предприятии «ПОЖСНАБ». «Сегодня многие производители используют исключительно компьютерные расчеты, но для техники, которая работает в экстремальных условиях, нужны натурные испытания. Это гарантирует, что при эксплуатации пожарной аварийно-спасательной техники она оправдает возлагаемые ожидания. И мы их проводим», — отметил директор ООО «ПОЖСНАБ» Олег Дерябин.
Во время встречи стороны обсудили вопросы материально-технического обеспечения деятельности спасательных подразделений и перспективы взаимодействия в этом направлении. «Мы работаем для людей, которые работают во имя спасения жизни в самых сложных ситуациях. Именно эта идея культивируется при производстве нашей техники», — подчеркнул директор предприятия.
ООО «ПОЖСНАБ» работает с 2002 года и за это время зарекомендовало себя как один из ведущих производителей пожарной и специализированной техники в Беларуси. На предприятии проектируются, выпускаются и обслуживаются пожарные автоцистерны, специальные пожарные автомобили, автолестницы и коленчатые подъемники. Сегодня в эксплуатации находится более 100 различных модификаций автомобильной техники, которые успешно применяются как в Беларуси, так и за ее пределами.
Кроме того, делегация МЧС Казахстана посетила филиал «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе, где ознакомилась с белорусской боевой одеждой. «Она отличается от зарубежных аналогов малым весом (всего 3,8 кг при нормативе до 5 кг), высокой термо- и огнестойкостью материалов, продуманной конструкцией, позволяющей использовать встроенную систему страховки для эвакуации и самоспасания, — добавили в ведомстве. — Сегодня белорусскую экипировку успешно применяют коллеги из Азербайджана, Кубы, Ливии, России и Узбекистана, что подтверждает ее качество и востребованность на международном уровне».
Также была представлена боевая одежда «Арктика», разработанная Научно-исследовательским институтом МЧС Беларуси, которая отличается повышенной термозащитой, стойкостью к экстремальным температурным нагрузкам и удобством при длительном ношении. Данный тип боевой одежды прошел испытание в условиях Крайнего Севера в рамках учений «Безопасная Арктика».
Делегация МЧС Казахстана побывала и в Центре испытаний Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС. Это уникальный центр, который проводит широкий спектр испытаний. Он аккредитован более чем на 1 тыс. методов испытаний по свыше 350 техническим нормативным правовым актам. Лаборатории центра оснащены современными установками, позволяющими выполнять сертификацию и квалификационные проверки в соответствии с национальными и международными стандартами.
На базе института создан орган по сертификации продукции, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий ЕАЭС, с правом выдачи сертификатов соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, а также продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров.
Глава спасательного ведомства Казахстана ознакомился с деятельностью Института переподготовки и повышения квалификации Университета гражданской защиты МЧС, на базе которого с 2003 года обучено более 7,7 тыс. иностранных специалистов с разных континентов. Здесь создан и функционирует оперативно-тактический полигон, где можно моделировать практически все чрезвычайные ситуации природного и техногенного характеров. С момента создания полигон стал настоящим испытанием для спасателей из 83 стран, в том числе Казахстана.
Чингис Аринов высоко оценил созданную базу для подготовки спасателей и отработки действий по реагированию на различные кризисы. -0-