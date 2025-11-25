Белорусские спасатели представили коллегам из Казахстана отечественные снаряжение, одежду и технику

ООО «ПОЖСНАБ» работает с 2002 года и за это время зарекомендовало себя как один из ведущих производителей пожарной и специализированной техники в Беларуси. На предприятии проектируются, выпускаются и обслуживаются пожарные автоцистерны, специальные пожарные автомобили, автолестницы и коленчатые подъемники. Сегодня в эксплуатации находится более 100 различных модификаций автомобильной техники, которые успешно применяются как в Беларуси, так и за ее пределами.