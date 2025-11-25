В Элисте прошла акция «Тропа памяти»

Памятно-экологическая акция «Тропа памяти» состоялась в парке «Дружба» в Элисте в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в аппарате правительства Калмыкии.
Мероприятие было организовано прокуратурой республики, городской администрацией и школьниками. Высадку деревьев приурочили к годовщине Великой Победы и посвятили памяти Героя Советского Союза Басана Городовикова. Так, участники акции укоренили в парке «Дружба» молодые сосны. Особую торжественность в событие внес ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьевич Леонтьев, который принял участие в «Тропе памяти».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.