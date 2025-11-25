Восьмиклассник ростовского экономического лицея № 71 Марк Дядченко победил во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту, сообщили в правительстве Ростовской области.
— Марк Дядченко стал первым восьмиклассником-победителем и одним из трех самых юных участников. Это достижение имеет особое значение, ведь развитие сферы искусственного интеллекта — это новая реальность, в которой уже живут наши дети, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Юный ростовчанин начал изучать программирование в восемь лет, освоил Python, а затем увлекся искусственным интеллектом и машинным обучением.
На международной площадке kaggle он получил звание эксперта, а в 2024 году стал призером престижных соревнований Data Fusion Contest и хакатонов AI ARROW и Сбер AI Challenge. Сейчас Марк готовится к финалу чемпионата Yandex Cup в Стамбуле, олимпиаде НТО и другим состязаниям.
Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводилась среди учеников 8−11 классов, увлеченных информатикой и технологиями ИИ. В финал вышли 62 школьника, включая участников из Казахстана, Узбекистана, Кипра и Армении. Следующий сезон пройдет в 2026 году, его тема — «Космос».
Восьмиклассник из Ростова выиграл олимпиаду по искусственному интеллекту. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
