Делегация НАО приняла участие в съезде родительских комитетов России

Первый Всероссийский съезд родительских комитетов прошел в Москве 17−18 ноября в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Участие в мероприятии приняла делегация Ненецкого автономного округа, сообщили в региональном департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Съезд стал важной площадкой для обсуждения настоящего и будущего системы воспитания в школах. Мероприятие собрало 600 участников из 89 регионов страны. В состав делегации Ненецкого автономного округа вошли представители родительских комитетов Анастасия Калашникова и Мария Колупаева, а также специалист по работе с родительским сообществом Людмила Коробицына.
Во время деловой программы съезда состоялись совещания и тематические встречи. Также участники мероприятия защитили свои групповые проекты, посвященные работе родительских комитетов. Особое внимание уделили поддержке инициатив мам и пап. Также на съезде обсудили планы по расширению просветительской работы с родителями, взаимодействие их сообщества с федеральными ведомствами.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.