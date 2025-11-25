В перинатальном центре в Удмуртии спасли новорожденную весом 440 граммов

Врачи перинатального центра Первой республиканской клинической больницы Удмуртии спасли и выходили новорожденную девочку весом всего 440 граммов, сообщил глава региона Александр Бречалов. Охрана материнства и детства является одной из задач нацпроекта «Семья».
По информации регионального минздрава, в сентябре в центре на сроке 27 недель родились девочки-двойняшки, вес которых при рождении составил всего 1100 и 440 граммов. Как отметил Александр Бречалов, беременность была очень сложной. Дети при этом родились с редким синдромом, который сопряжен с крайне высоким риском перинатальной смертности.
«У одной из девочек после рождения развилось грозное осложнение, что потребовало использование высокочастотной искусственной вентиляции легких и подбора комбинированной кардиотонической терапии. Состояние второй девочки потребовало экстренного переливания крови в первые часы жизни», — прокомментировала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра Ольга Куклина.
В результате слаженной работы реаниматологов и неонатологов жизни новорожденных удалось сохранить. Сейчас они вне опасности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.