В перинатальном центре в Удмуртии спасли новорожденную весом 440 граммов

По информации регионального минздрава, в сентябре в центре на сроке 27 недель родились девочки-двойняшки, вес которых при рождении составил всего 1100 и 440 граммов. Как отметил Александр Бречалов, беременность была очень сложной. Дети при этом родились с редким синдромом, который сопряжен с крайне высоким риском перинатальной смертности.