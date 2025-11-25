Задержан четвёртый подозреваемый в ограблении Лувра

Напомним, резонансное ограбление Лувра произошло 19 октября: преступники проникли в музей через грузовой лифт, а их сообщник ждал снаружи. Всего было похищено девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 млн евро. Часть похищенного, включая корону императрицы Евгении, была найдена вскоре после кражи неподалёку от музея. Злоумышленники, по данным следствия, пытались сбыть добычу через израильскую охранную фирму CGI Group. Проникновение в систему безопасности оказалось возможным из-за примитивных паролей — LOUVRE для видеонаблюдения и THALES для специализированного ПО, а само оборудование, закупленное ещё в 2003 году, работало на устаревших версиях Windows.