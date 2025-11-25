Пенсионеров РФ предупредили о наказании за схемы с жильем: могут быть серьезные проблемы с законом

«Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за мошеннических схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупных размерах — прим. ред.)», — сообщил он.