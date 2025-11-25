Пенсионеров РФ предупредили о наказании за схемы с жильем: могут быть серьезные проблемы с законом

Занимающимся мошенническими схемами с жильем пенсионерам могут грозить многочисленные судебные иски. О возможном наказании рассказал адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.
«Считаю, что в скором времени может появиться много исков в отношении пенсионеров из-за мошеннических схем с продажей жилья. На мой взгляд, можно и нужно возбуждать дела по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупных размерах — прим. ред.)», — сообщил он.
Бенхин заявил, что угроза реального тюремного заключения заставит продавцов чаще возвращать деньги или квартиры добросовестным покупателям. Если у пострадавших на руках есть все документы и доказательства аферы, полиция может начать расследование.
По мнению юриста, такой подход способен предотвратить часть преступлений. Он уточнил, что гражданских исков мошенники не боятся. У них зачастую уже нечего забирать, а наличные сложно отследить. Введение уголовной ответственности, по словам Бенхина, кардинально изменит ситуацию.
