Удар перед праздниками: почему банки усилили давление на маркетплейсы

«Банки всерьез решили убедить страну в том, что главная угроза экономике — не рекордные комиссии, не навязанные услуги и не собственные экосистемы с закрытыми правилами, а скидки на товары на маркетплейсах. Вместо того чтобы объяснять, куда исчезают триллионы прибыли, банки пытались выставить обычных покупателей чуть ли не виновниками всех финансовых бед. И теперь эти же покупатели, по их мнению, должны смириться с тем, что перед Новым годом у них из кармана тихо высчитывают еще пару тысяч рублей ради “восстановления справедливости”? Нет, это не забота о рынке — это прикрытая красивыми словами попытка заработать еще больше».