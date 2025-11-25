Лукашенко освободил от должности гендиректора БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 ноября указ об освобождении Ирины Акулович от должности гендиректора БелТА, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Ирина Акулович освобождена от должности генерального директора республиканского унитарного предприятия “Белорусское телеграфное агентство” в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.
Кроме того, телеграм-канал уточнил:
«И кстати, Пул в курсе, куда именно переходит Ирина Борисовна. Это очень неожиданный поворот. Но — пока не расскажем, всему свое время!».
