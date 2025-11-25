Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко освободил от должности гендиректора БелТА

Акулович освобождена от должности гендиректора БелТА.

Источник: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 ноября указ об освобождении Ирины Акулович от должности гендиректора БелТА, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Ирина Акулович освобождена от должности генерального директора республиканского унитарного предприятия “Белорусское телеграфное агентство” в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Кроме того, телеграм-канал уточнил:

«И кстати, Пул в курсе, куда именно переходит Ирина Борисовна. Это очень неожиданный поворот. Но — пока не расскажем, всему свое время!».

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, завив о поддержке.

Тем временем Лукашенко высказался о ситуации с литовскими фурами, которые застряли в Беларуси: «Люди видят, кто прав, кто виноват».

Вместе с тем глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил, что МИД Литвы не готов к переговорам по ситуации на границе.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше