Почти 288 тысяч рублей: ФНС рассказала, кто в Башкирии заплатит самый крупный транспортный налог

В Башкирии самый крупный транспортный налог заплатит хозяин Lamborghini Huracan.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Башкирии за 2024 год было исчислено имущественных налогов на более чем 7,8 миллиарда рублей. Почти половина этой суммы — 3,7 млрд рублей (47%) — приходится на транспортный налог.

Как сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы республики, по сравнению с прошлым годом сумма исчисленного транспортного налога выросла на 264 млн рублей, что составляет 8%.

Значительные суммы сбора объясняются применением повышающего коэффициента «3» при расчете налога для автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей. В 2025 году в Башкирии этот коэффициент применен в отношении 226 автомобилей класса «люкс», а общая сумма транспортного налога по ним составила 34 млн рублей.

Рейтинг автомобилей с самой высокой суммой транспортного налога в республике возглавляет Lamborghini Huracan, владелец которого должен заплатить почти 288 тысяч рублей. На втором месте Bentley Bentayga с суммой налога 286 тысяч рублей, а на третьем — Rolls-Royce Wraith с 284 тысячами рублей.

При этом около миллиона жителей Башкирии уплачивают транспортный налог по пониженной ставке.

