Почти 288 тысяч рублей: ФНС рассказала, кто в Башкирии заплатит самый крупный транспортный налог

Рейтинг автомобилей с самой высокой суммой транспортного налога в республике возглавляет Lamborghini Huracan, владелец которого должен заплатить почти 288 тысяч рублей. На втором месте Bentley Bentayga с суммой налога 286 тысяч рублей, а на третьем — Rolls-Royce Wraith с 284 тысячами рублей.