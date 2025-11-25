Почти 288 тысяч рублей: ФНС рассказала, кто в Башкирии заплатит самый крупный транспортный налог

Жителям Башкирии за 2024 год было исчислено имущественных налогов на более чем 7,8 миллиарда рублей. Почти половина этой суммы — 3,7 млрд рублей (47%) — приходится на транспортный налог.
Как сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы республики, по сравнению с прошлым годом сумма исчисленного транспортного налога выросла на 264 млн рублей, что составляет 8%.
Значительные суммы сбора объясняются применением повышающего коэффициента «3» при расчете налога для автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей. В 2025 году в Башкирии этот коэффициент применен в отношении 226 автомобилей класса «люкс», а общая сумма транспортного налога по ним составила 34 млн рублей.
Рейтинг автомобилей с самой высокой суммой транспортного налога в республике возглавляет Lamborghini Huracan, владелец которого должен заплатить почти 288 тысяч рублей. На втором месте Bentley Bentayga с суммой налога 286 тысяч рублей, а на третьем — Rolls-Royce Wraith с 284 тысячами рублей.
При этом около миллиона жителей Башкирии уплачивают транспортный налог по пониженной ставке.
