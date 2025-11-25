Космические аппараты для Минобороны РФ успешно выведены на целевые орбиты

Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела на заданные орбиты космические аппараты в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщили в военном ведомстве.
«Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя “Ангара-1.2” с космодрома “Плесецк”, — говорится в публикации.
В Минобороны уточнили, что с испытательного космодрома МО РФ в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.
Пуск ракеты и выведение изделий на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
