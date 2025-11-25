Космические аппараты для Минобороны РФ успешно выведены на целевые орбиты

Как писал сайт KP.RU, ранее космический аппарат в интересах МО РФ в запланированное время был успешно выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами ВКС. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом была запущена с испытательного космодрома военного ведомства Плесецк.