Черногория собирается ввести визовый режим для россиян в сентябре 2026 года

Черногория планирует ввести визовый режим для граждан России к концу сентября следующего года. Об этом сообщило посольство страны в РФ.
«В соответствии с обязательствами, принятыми Подгорицей в рамках процесса вступления в Европейский союз, страна обязана полностью привести свою визовую политику в соответствие с правилами ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, в том числе, предусматривает введение виз для граждан России», — говорится в заявлении дипмиссии, которое приводит RTVI.
Сейчас россияне могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней при наличии действующего загранпаспорта.
Ранее глава правительства Черногории Милойко Спайич подтвердил, что Подгорица намерена ужесточить визовый режим для россиян. Он также пообещал, что необходимые меры будут приняты «в ближайшее время».
В сентябре еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Черногория может стать 28-м членом ЕС в 2028 году.