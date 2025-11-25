Черногория собирается ввести визовый режим для россиян в сентябре 2026 года

«В соответствии с обязательствами, принятыми Подгорицей в рамках процесса вступления в Европейский союз, страна обязана полностью привести свою визовую политику в соответствие с правилами ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, в том числе, предусматривает введение виз для граждан России», — говорится в заявлении дипмиссии, которое приводит RTVI.