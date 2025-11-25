NL Times: найдена кинопленка с вечеринкой нацистов во время Второй мировой

Архив нидерландского города Алкмар получил уникальную кинопленку, на которую попала вечеринка высокопоставленных офицеров нацистской Германии в отеле «Проот» во время Второй мировой войны, пишете NL Times.
Сообщается, что пленку нашли в ржавой банке и передали в архив. Представитель архива Йессе ван Дейл рассказал, что обнаружение видеодоказательств проведения таких вечеринок является уникальным случаем. Он сказал, что перед освобождением Нидерландов такие материалы уничтожались, так как люди боялись, что записи используют против них как доказательства связи с оккупантами.
На кадрах показано, как нацистские офицеры веселятся, пьют, курят, музицируют. На кадрах присутствуют офицеры СС, вермахта и высокий чин из военно-морских сил, в мероприятии также участвуют владелец отеля и сотрудники.
Исследователь из Института военных, холокостских и геноцидных исследований (NIOD) Харко Гейсберс предположил, что вечеринку могли устроить в честь приезда высокопоставленного офицера СС. Он сообщил, что личности присутствующих устанавливаются.
Издание отмечает, что владелец отеля после войны получил суровый приговор. Представители архива показали найденные кадры его внукам, они поддержали решение обнародовать видеоматериал из-за его исторического значения.
