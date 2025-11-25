NL Times: найдена кинопленка с вечеринкой нацистов во время Второй мировой

Сообщается, что пленку нашли в ржавой банке и передали в архив. Представитель архива Йессе ван Дейл рассказал, что обнаружение видеодоказательств проведения таких вечеринок является уникальным случаем. Он сказал, что перед освобождением Нидерландов такие материалы уничтожались, так как люди боялись, что записи используют против них как доказательства связи с оккупантами.