Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Круглик назвала заболевания кожи, обостряющиеся в осенне-зимний период

Специалист объяснила, что снижение температуры, сокращение светового дня и сухой воздух из-за отопления негативно влияют на состояние кожи.

Источник: Аргументы и факты

В холодное время года наблюдается обострение хронических кожных заболеваний, включая экзему, псориаз и атопический дерматит. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат медицинских наук, врач-косметолог Екатерина Круглик.

Специалист объяснила, что снижение температуры, сокращение светового дня и сухой воздух из-за отопления негативно влияют на состояние кожи. Эти факторы могут провоцировать обострения заболеваний, особенно при ношении одежды из шерсти и синтетики.

Для лечения экземы врач рекомендовала топические кортикостероиды и увлажняющие кремы, подчеркнув необходимость избегать контакта с раздражителями. При псориазе важно исключить стресс для кожи, носить свободную одежду и применять топические стероиды. Для борьбы с атопическим дерматитом Круглик посоветовала исключить аллергены, использовать ингибиторы кальциневрина и защищать кожный барьер.

Ранее косметолог Юлия Виноградова рассказала, кому нельзя использовать энзимную пудру.