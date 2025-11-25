Врач Круглик назвала заболевания кожи, обостряющиеся в осенне-зимний период

В холодное время года наблюдается обострение хронических кожных заболеваний, включая экзему, псориаз и атопический дерматит. Об этом «Газете.Ru» сообщила кандидат медицинских наук, врач-косметолог Екатерина Круглик.
Специалист объяснила, что снижение температуры, сокращение светового дня и сухой воздух из-за отопления негативно влияют на состояние кожи. Эти факторы могут провоцировать обострения заболеваний, особенно при ношении одежды из шерсти и синтетики.
Для лечения экземы врач рекомендовала топические кортикостероиды и увлажняющие кремы, подчеркнув необходимость избегать контакта с раздражителями. При псориазе важно исключить стресс для кожи, носить свободную одежду и применять топические стероиды. Для борьбы с атопическим дерматитом Круглик посоветовала исключить аллергены, использовать ингибиторы кальциневрина и защищать кожный барьер.
Ранее косметолог Юлия Виноградова рассказала, кому нельзя использовать энзимную пудру.