Совещание глав правоохранительных органов Москвы прошло в прокуратуре столицы

В здании прокуратуры Москвы под председательством прокурора столицы Максима Жука прошло координационное совещание руководителей правоохранительных органов города. На нем они обсудили вопросы эффективности работы и полноты принимаемых мер по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
С докладами по этой теме выступили заместитель прокурора города Богдан Костенецкий, заместитель руководителя ГСУ СК России по столице Сергей Ярош, а также начальник УЭБиПК ГУ МВД России по Москве Дмитрий Ярочкин.
На заседании отметили, что в результате спланированной координационной деятельности прокуратуры в этом году улучшилась работа правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений, в том числе фактов взяточничества, при этом доля их раскрываемости не снизилась.
Для возмещения ущерба, причиненного коррупцией, прокуроры направили в суды 12 исковых заявлений на общую сумму 922 миллиона рублей и приняли меры к изъятию в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму 468 миллионов рублей, отметила Нефедова.
18 ноября Максим Жук посетил Зеленоградский административный округ, где он проверил режимные корпуса, сборное отделение, отряд хозяйственного обслуживания следственного изолятора, медицинскую часть и пищеблок.