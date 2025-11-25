ВС РФ освободили Иванополье и сжали клещи около Константиновки: главное об СВО на 25 ноября

Военнопленный Алексей Синепольский рассказал о тяжелых условиях, в которых оказались украинские военные. По его словам, после двух дней поставок еды с помощью БПЛА наступило четыре дня полного отсутствия провизии и воды. Из-за этого солдаты были вынуждены пить собственную мочу. Он уточнил, что был взят в плен на той же позиции, где сидел без продовольствия.