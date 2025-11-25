В сельскую больницу в Тюменской области трудоустроили молодого педиатра

Штат областной больницы № 15 в селе Нижняя Тавда в Тюменской области пополнился новым педиатром, сообщили в департаменте здравоохранения региона. К работе приступила выпускница местного вуза Мария Анисимова — участница программы «Земский доктор» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Решение стать врачом было принято девушкой еще в детстве. В то время она сама тяжело болела и была впечатлена заботой медиков. Теперь, окончив вуз, она стала первым дипломированным врачом в своей семье.
Выбор в пользу сельского здравоохранения был осознанным. Молодому специалисту предоставили служебное жилье, достойную зарплату и единовременную финансовую помощь в размере 1 миллиона рублей по программе «Земский доктор». Важную роль сыграла и теплая атмосфера в коллективе. Отмечается, что коллеги всегда готовы поддержать Марию и помочь ей.
К участку молодого педиатра прикреплены более тысячи детей из райцентра и пяти окрестных деревень. Помимо ведения амбулаторного приема, Мария регулярно выезжает на вызовы и следит за здоровьем новорожденных.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.