Водитель Porsche сбил ребёнка на пешеходе на северо-западе Москвы

По их словам, школьник переходил проезжую часть по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, когда внезапно из-за автобуса вылетела иномарка, резко обогнала его и врезалась в ребёнка. Удар был настолько мощным, что мальчик подлетел в воздух на несколько метров и упал на асфальт. Очевидцы отметили, что незадолго до столкновения раздался резкий звук тормозов, а водитель, предположительно, превысил допустимую скорость.