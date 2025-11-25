Федоров рассказал о запретах на развеивание праха как у Щедрина и Плисецкой

В России нет прямого запрета на развеивание праха после кремации, однако в некоторых местах это делать все же запрещено, сообщил в беседе с aif.ru специалист в области похоронного дела Петр Федоров.
Напомним, ранее стало известно, что прах композитора Родиона Щедрина и его супруги балерины Майи Плисецкой развеяли над Окой. Советский и российский артист балета Андрис Лиепа объяснил это тем, что все детство Щедрин провел в Алексине Тульской области.
Родион Щедрин умер в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет в клинике Мюнхена. Причиной смерти стали обострившиеся заболевания. Он завещал, чтобы его прах развеяли над Россией вместе с прахом супруги Майи Плисецкой, скончавшейся в 2015 году.
Федоров, отвечая на вопрос о запрещенных для развеивания праха местах, ответил, что это нельзя делать, например, в парках.
«Как таковой правовой основы для развеивания праха в российском законодательстве нет. Но и прямого запрета развеять прах тоже нет. В 8-ФЗ о похоронном деле прописаны следующие виды погребения: придать земле, придать огню и придать воде. То есть на момент захоронения урны либо развеивания праха, погребение уже совершено. Второй момент: судьба урны. Она должна быть захоронена в землю или помещена в колумбарную стену. Судьба праха законам не регулируется», — пояснил эксперт.
Федоров отметил, что в некоторых местах прах нельзя развеивать в рамках санитарно-эпидемиологических норм.
«Есть определенные запреты. По санитарно-эпидемиологическим нормам прах нельзя развеивать в общественных местах: парках, скверах, пляжах и так далее. Также есть региональные правовые документы, которые могут запрещать развеивать прах. Согласно земельному кодексу, если земля частная, то нужно получить разрешение у собственника. Однако в больших городах, например в Москве и Санкт-Петербурге, есть специально отведенные места для развеивания праха», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что РПЦ не одобрила развеивание праха, как завещал актер Роман Попов.