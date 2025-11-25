Губернатор Юрий Слюсарь направит 19 миллионов рублей пострадавшим от атаки БПЛА

Из резервного фонда Ростовской области будет оперативно выделено 19 миллионов рублей на помощь жителям, пострадавшим от атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь.
— Готов быстро принять решение, чтобы люди получили выплаты и новые квартиры, — отметил губернатор.
Слюсарь прибыл в Таганрог и осмотрел дворы домов, получивших сильные повреждения. С утра там работают оперативные группы — фиксируют ущерб и собирают заявления на единовременные выплаты.
После завершения следственных действий аварийные службы приступили к уборке территории и восстановлению теплового контура зданий. Разбитые окна временно затянули пленкой. В ближайшие дни работу начнут замерщики по замене стекол и дверей.
Глава города Светлана Камбулова сообщила, что повреждены пять многоквартирных и два частных дома, здания поликлиники, детского сада и колледжа.
— Пострадало имущество у 690 человек, девять квартир полностью непригодны для проживания, — уточнила она.
В Неклиновском районе повреждены 35 частных домов и автомобили.
Без электричества остаются около 1 600 жителей, в одном из сел нет подачи газа. Аварийные службы обещают восстановить свет и газ до конца суток.
