Губернатор Юрий Слюсарь направит 19 миллионов рублей пострадавшим от атаки БПЛА

Источник: Комсомольская правда

Из резервного фонда Ростовской области будет оперативно выделено 19 миллионов рублей на помощь жителям, пострадавшим от атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь.

— Готов быстро принять решение, чтобы люди получили выплаты и новые квартиры, — отметил губернатор.

Слюсарь прибыл в Таганрог и осмотрел дворы домов, получивших сильные повреждения. С утра там работают оперативные группы — фиксируют ущерб и собирают заявления на единовременные выплаты.

После завершения следственных действий аварийные службы приступили к уборке территории и восстановлению теплового контура зданий. Разбитые окна временно затянули пленкой. В ближайшие дни работу начнут замерщики по замене стекол и дверей.

Глава города Светлана Камбулова сообщила, что повреждены пять многоквартирных и два частных дома, здания поликлиники, детского сада и колледжа.

— Пострадало имущество у 690 человек, девять квартир полностью непригодны для проживания, — уточнила она.

В Неклиновском районе повреждены 35 частных домов и автомобили.

Без электричества остаются около 1 600 жителей, в одном из сел нет подачи газа. Аварийные службы обещают восстановить свет и газ до конца суток.

Три человека погибли, есть раненые: Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября 2025.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
