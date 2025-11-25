Белорусско-российский молодежный оркестр под управлением Юрия Башмета с успехом выступил в Минске

Маэстро рассказал, что у белорусов и россиян общая история, судьба и сама музыкальная школа, состав оркестра сам по себе очень сильный. «Но бывало и всякое: кто-то пока не умеет находиться в состоянии концентрации на протяжении всего выступления, кому-то кажется, что он сейчас принесет пользу — так обычно и случается, но иногда на нервной почве получается не так. Представьте: звук инструментов спереди, слева, сзади, дирижер размахивает руками, и за ним нужно наблюдать, а еще параллельно смотреть в ноты, знать, на каком моменте музыки ты находишься. Это вообще школа жизни. Надо большое терпение, чтобы десять раз проходить одно и то же. Не всегда человек может вовремя дать команду своим рукам сделать ту или иную вещь. Главное, что молодые музыканты подтверждают верность своей профессии», — пояснил он.