Белорусско-российский молодежный оркестр под управлением Юрия Башмета с успехом выступил в Минске

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр выступил в Белгосфилармонии и приурочил свою программу к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.
Под руководством Юрия Башмета в исполнении оркестра прозвучало одно из самых исполняемых в мире произведений — Пятая симфония Петра Чайковского. Кроме того, впервые в Беларуси представили музыкально-поэтическое сочинение «Реквием. Вечная слава героям» по одноименной поэме Роберта Рождественского на музыку современного российского композитора Кузьмы Бодрова. В исполнении принял участие студенческий хор Белорусской государственной академии музыки. А в роли чтеца выступил знаменитый актер театра и кино народный артист Российской Федерации Сергей Гармаш.
Маэстро рассказал, что у белорусов и россиян общая история, судьба и сама музыкальная школа, состав оркестра сам по себе очень сильный. «Но бывало и всякое: кто-то пока не умеет находиться в состоянии концентрации на протяжении всего выступления, кому-то кажется, что он сейчас принесет пользу — так обычно и случается, но иногда на нервной почве получается не так. Представьте: звук инструментов спереди, слева, сзади, дирижер размахивает руками, и за ним нужно наблюдать, а еще параллельно смотреть в ноты, знать, на каком моменте музыки ты находишься. Это вообще школа жизни. Надо большое терпение, чтобы десять раз проходить одно и то же. Не всегда человек может вовремя дать команду своим рукам сделать ту или иную вещь. Главное, что молодые музыканты подтверждают верность своей профессии», — пояснил он.
По его мнению, Сергей Гармаш прекрасно и пронзительно зачитывает стихи Роберта Рождественского. «В него влюблен весь оркестр», — добавил Юрий Башмет.
Первый заместитель министра культуры Беларуси Дмитрий Шляхтин сказал, что концерт — важное событие для всех, кто любит классическую музыку. «Участниками оркестра является молодежь, люди, которых отбирали на конкурсной основе, чтобы они здесь, в Беларуси, вместе с Юрием Башметом могли показать все, на что способны, и даже чуть больше». Он также заметил, что сегодня на концерте музыканты исполнили достаточно сложные произведения, которые позволили оценить уровень исполнительского мастерства.
Руководитель Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Анатолий Маркевич подчеркнул, что разговоры о коллективе не замыкаются только на уровне столиц, Москвы и Минска. «С помощью журналистов, которые рассказывают про этот уникальный оркестр, показывают людям выступления, о его деятельности узнает все больше людей. Сегодня в каком-то смысле информационное пространство пестрит коллективом. Стремимся расширять список городов и подключать другие места и Беларуси, и России. Данная тема обсуждалась, на это необходимо выделить денежные средства. Верю, что те эмоции, которые зритель получает во время выступления, помогут нам реализовать концерты в масштабах всего Союзного государства», — выразил надежду он. -0-
