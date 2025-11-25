Финал конкурса «Курсант года» пройдет в Минске 26−27 ноября

Имена победителей станут известны 27 ноября после проведения творческой части конкурса. «Требования к участникам достаточно серьезные — высокий средний балл успеваемости, достижения, награды, наличие опыта и специальных навыков. В итоге к участию в финале допущены 22 претендента на звание “Курсант года” из Минска, Гомеля, Гродно и Могилева. Больше всего конкурсантов в финальном туре, по три претендента на победу из Военной академии, Академии МВД, Института пограничной службы и Университета гражданской защиты МЧС. За звание победителя также поборются двое ребят из Могилевского института МВД», — рассказала Екатерина Лакисова.