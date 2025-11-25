Финал конкурса «Курсант года» пройдет в Минске 26−27 ноября

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса «Курсант года» пройдет в Минске 26−27 ноября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь ЦК БРСМ Екатерина Лакисова.
Имена победителей станут известны 27 ноября после проведения творческой части конкурса. «Требования к участникам достаточно серьезные — высокий средний балл успеваемости, достижения, награды, наличие опыта и специальных навыков. В итоге к участию в финале допущены 22 претендента на звание “Курсант года” из Минска, Гомеля, Гродно и Могилева. Больше всего конкурсантов в финальном туре, по три претендента на победу из Военной академии, Академии МВД, Института пограничной службы и Университета гражданской защиты МЧС. За звание победителя также поборются двое ребят из Могилевского института МВД», — рассказала Екатерина Лакисова.
Финалистами также стали по одному конкурсанту, представляющие военно-транспортный факультет Белорусского государственного университета транспорта, военно-медицинского института БГМУ, военно-технического факультета БНТУ, военных факультетов БГУИР, БГУ, ГрГУ им. Янки Купалы, Белорусской государственной академии авиации, факультета внутренних войск Военной академии. Традиционно среди финалистов есть и представительницы женского пола, в этом году за звание «Курсант года» поборются три девушки.
В первый день конкурса участникам необходимо будет продемонстрировать свои умения в конкурсных испытаниях по тематическим блокам: проявить интеллектуальные способности в теоретическом тестировании на знание государственного устройства Беларуси, истории Великой Отечественной войны, основ безопасности жизнедеятельности, становления общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», строевого устава Вооруженных Сил, выполнить комплекс по физической, строевой и огневой подготовке, включая челночный бег 10×10, разборку и сборку автомата Калашникова АК-74, стрельбу по мишеням из пневматической винтовки и одиночную строевую подготовку.
Мероприятия второго дня финального тура начнутся с тематической выставки, где можно будет ознакомиться с деятельностью ДОСААФ, профильных учреждений образования и министерств. Это не просто демонстрация достижений, но и профориентация. К посещению приглашены учащиеся 9−11-х классов учреждений образования Минска.
Во время творческой части конкурса финалисты презентуют свой факультет и участие в его жизни в конкурсе визитных карточек. По итогу все участники получат памятные подарки от организаторов, а занявшие призовые места — дипломы и ценные призы. Также по сложившейся традиции лучшие курсанты будут удостоены права посетить парад Победы 9 мая 2026 года на Красной площади в Москве.
Республиканский проект «Курсант года» с 2024 года проводится Белорусским республиканским союзом молодежи, Министерством обороны, МВД, МЧС, ГПК, Министерством образования, РГОО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту» среди курсантов ведомственных учреждений высшего образования, а также среди курсантов военных факультетов гражданских вузов. В 2025 году конкурс приурочен к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. -0-