«Для защиты интересов граждан России на рынке труда»: в Башкирии увеличат подоходный налог для трудовых мигрантов

Сегодня, 25 ноября, депутаты парламента Башкирии приняли в трех чтениях закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц для иностранных трудовых мигрантов. Изменения вступят в силу уже с 1 января грядущего года.
Как сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова, региональный коэффициент будет повышен на 23% — с 2,0239 до 2,4924. Это увеличит ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ для трудовых мигрантов с 6,3 до 8,5 тысячи рублей.
Иванова пояснила, что такая мера обеспечит соответствие доходов российских и иностранных работников, выполняющих аналогичную работу. По ее словам, это защитит интересы российских граждан на рынке труда за счет исключения использования более дешевой рабочей силы, а также позволит сбалансировать спрос и предложение рабочей силы в случае ее дефицита.
Министр отметила, что средний региональный коэффициент по Приволжскому федеральному округу составляет 2,3, что соответствует стоимости патента в 7,2 тысячи рублей, а средняя стоимость патента для мигранта по России — 8,5 тысячи рублей.
Повышение ставки НДФЛ для иностранных рабочих позволит, как рассчитывают власти, увеличить доходы бюджета республики до 1,145 миллиарда рублей.
