Умер работавший с Димой Биланом продюсер Эд Барк

Продюсер и основатель лейбла AllStars Music Эд Барк скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщила его бизнес-партнер Марина Ермошкина в социальных сетях.
Ермошкина обвинила в смерти Барка «конченных персонажей», которые, по ее словам, «довели его и разрушили все». Она также отметила, что не успела поблагодарить продюсера за все, что он для нее сделал.
По данным СМИ, причиной смерти стала остановка сердца во сне. Коллеги называют смерть неожиданной, поскольку Барк всегда следил за здоровьем, занимался спортом и не жаловался на самочувствие.
Лейбл AllStars Music, сооснователем которого был Барк, выпустил официальное заявление, назвав его «порядочным, добрым и светлым человеком». На лейбле записывается в том числе певец Дима Билан.
