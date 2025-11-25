Ричмонд
Врач Сластен: чипсы, снеки и фастфуд провоцируют переедание

Для коррекции фигуры эксперт рекомендует ограничить употребление алкоголя.

Источник: Аргументы и факты

Сахар, сладости, газированные напитки, выпечка из белой муки, фастфуд, чипсы, снеки жирные соусы, колбасы и сладкие молочные продукты провоцируют переедание. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава МО Юлия Сластен в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт объяснила, что ожирение является хроническим метаболическим заболеванием, связанным с дисбалансом между потреблением и расходованием энергии. Для коррекции фигуры врач рекомендует ограничить употребление алкоголя, особенно пива и коктейлей.

Сластен подчеркнула, что наиболее эффективный подход включает комбинацию сбалансированного питания, регулярной физической активности и поведенческого контроля. Для устойчивого результата она советует формировать режим питания, потреблять достаточное количество белка и клетчатки, поддерживать водный баланс и избегать эмоциональных перекусов.

Ранее диетолог Ирина Кумышева раскрыла, как не набрать вес после отмены препаратов для похудения.