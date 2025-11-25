МО: над регионами РФ уничтожены 16 БПЛА

Срочная новость.
За 10 часов в воздушном пространстве над регионами Российской Федерации были нейтрализованы 16 беспилотных летательных аппаратов украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны.
