Подсыпали что-то в стакан: звезду «Американского пирога» Тару Рид забрали врачи

В американском штате Иллинойс актрису Тару Рид, известную по ролям в комедиях 1990-х, госпитализировали в воскресенье, 23 ноября, после того, как она почти потеряла сознание во время пребывания в отеле в Роузмонте. Об этом рассказала сама 50-летняя артистка.
В Сети появился видеоролик, на котором видно, как сотрудник охраны гостиницы усаживает Рид в невменяемом состоянии в инвалидное кресло. Позднее актрису переложили на носилки, чтобы врачи могли вывезти ее из отеля.
Сама Рид рассказала, что заселилась в отель вечером в субботу, 22 ноября, и после того, как она заказала напиток в баре, ее «могли опоить». Рид отметила, что вышла на улицу покурить, а когда вернулась, то бокал накрыт салфеткой, которой она не пользовалась. Актриса сняла салфетку и, по ее словам, не помнит, что происходило дальше, передает TMZ.
9 ноября в СМИ появилась информация о том, что российскую певицу Елизавету Гырдымову*, известную под псевдонимом Монеточка*, госпитализировали во время концерта в Риге. Выступление артистки пришлось экстренно прервать, когда у нее на сцене начался отек Квинке.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.