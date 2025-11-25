Подсыпали что-то в стакан: звезду «Американского пирога» Тару Рид забрали врачи

Сама Рид рассказала, что заселилась в отель вечером в субботу, 22 ноября, и после того, как она заказала напиток в баре, ее «могли опоить». Рид отметила, что вышла на улицу покурить, а когда вернулась, то бокал накрыт салфеткой, которой она не пользовалась. Актриса сняла салфетку и, по ее словам, не помнит, что происходило дальше, передает TMZ.