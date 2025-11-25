Ричмонд
Диетолог Королева рассказала о пользе употребления картошки и гречки

Эксперт напомнила, что о здоровье зубов необходимо заботиться с помощью правильной гигиены.

Источник: Аргументы и факты

Гречка и картофель могут положительно влиять на здоровье зубов при комплексном подходе к уходу за полостью рта. Об этом сообщила диетолог Маргарита Королева, передает NEWS.ru.

Специалист в области диетологии отметила необходимость выявления причин проблем с зубами у стоматолога. Она рекомендовала использовать биологически активные добавки и выбирать продукты, богатые микроэлементами, поскольку современная пища часто бывает дефицитной по составу.

Королева подчеркнула, что забота о здоровье зубов должна включать не только правильное питание, но и тщательную гигиену полости рта, поскольку только комплексный подход может обеспечить желаемый результат.

Нутрициолог Демина рассказала, что при употреблении гречки и других продуктов может улучшиться настроение.