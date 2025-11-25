Диетолог Королева рассказала о пользе употребления картошки и гречки

Гречка и картофель могут положительно влиять на здоровье зубов при комплексном подходе к уходу за полостью рта. Об этом сообщила диетолог Маргарита Королева, передает NEWS.ru.
Специалист в области диетологии отметила необходимость выявления причин проблем с зубами у стоматолога. Она рекомендовала использовать биологически активные добавки и выбирать продукты, богатые микроэлементами, поскольку современная пища часто бывает дефицитной по составу.
Королева подчеркнула, что забота о здоровье зубов должна включать не только правильное питание, но и тщательную гигиену полости рта, поскольку только комплексный подход может обеспечить желаемый результат.
