Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на последнюю неделю осени

Зима не торопится вступать в свои права.

Источник: Нижегородская правда

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Нижегородской области в последнюю неделю осени, с 24 по 30 ноября. Информация появилась на портале ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно прогнозам, средняя декадная температура воздуха составит −1, +1 градус. Это на пять градусов выше средних многолетних значений. Норма составляет −4,-6 градусов.

В среду, 26 ноября, ожидается дождь со снегом. Утром температура будет около 0°, днём также 0°, а вечером потеплеет до +1°, осадки сохранятся.

В четверг, 27 ноября, погода останется сырой и пасмурной. Утром прогнозируется +2°, днём — +3° и дождь. Вечером ожидается +4°, дождь продолжится.

В пятницу, 28 ноября, утром возможен дождь при температуре +5°. Днём станет чуть прохладнее — около +4°, будет пасмурно. Вечером температура опустится до +2°, осадков не ожидается.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стал известен предварительный прогноз на начало зимы в Нижегородской области.