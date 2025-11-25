Ричмонд
Врач Лопес-Хименес назвал признаки высокого уровня холестерина

Эксперт призвал обратить внимание на наличие роговичной дуги вокруг радужной оболочки глаза.

Источник: Аргументы и факты

Повышенный уровень холестерина может проявляться через видимые изменения на лице, включая образование желтоватых бляшек на веках. Об этом сообщил кардиолог Франсиско Лопес-Хименес, передает «Лента.ру».

Специалист указал, что ксантелазмы на веках у половины пациентов свидетельствуют о высоком уровне холестерина, а также могут указывать на диабет или проблемы с щитовидной железой. Еще одним признаком является появление роговичной дуги вокруг радужной оболочки глаза.

Лопес-Хименес подчеркнул, что повышенный холестерин часто протекает бессимптомно, но способен привести к инфаркту или инсульту. Врач рекомендовал регулярно проходить медицинские обследования для профилактики, не дожидаясь появления явных симптомов.

Ранее сообщалось, что снижение уровня «плохого» холестерина может повышать риск диабета 2-го типа.