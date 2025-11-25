Ричмонд
В Ростовской области нашли 27 548 нарушений ПДД за два дня

Госавтоинспекция подвела итоги выходных рейдов в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 27 548 нарушений Правил дорожного движения за прошедшие выходные. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

— Профилактические мероприятия продолжаются, мы напоминаем о необходимости строгого соблюдения ПДД, — отметили в Госавтоинспекции региона.

Среди нарушений — 1 223 факта езды без ремней безопасности, 94 случая перевозки детей без автокресел, 67 эпизодов управления без права на вождение. Также зафиксированы 55 выездов на «встречку», 271 нарушение по тонировке стекол, 26 случаев управления в состоянии опьянения и 22 отказа от медосвидетельствования.

Кроме того, оформлены материалы по шести преступлениям, связанным с нарушением правил дорожного движения.

Госавтоинспекция подчеркивает, что рейды будут продолжаться и призывает водителей беречь себя и других участников дорожного движения.

