Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Стороны очень близки к заключению сделки по Украине

Россия и Украина «очень близки» к подписанию соглашения об урегулировании вооруженного конфликта. Об этом во вторник, 25 ноября, заявил президент США Дональд Трамп.

Россия и Украина «очень близки» к подписанию соглашения об урегулировании вооруженного конфликта. Об этом во вторник, 25 ноября, заявил президент США Дональд Трамп.

— Я думаю, что мы очень близки к сделке. Мы узнаем, — подчеркнул глава Белого дома.

Он заявил об этом во время беседы с журналистами, передает Telegram-канал издания Clash Report.

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что лидер киевского режима выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом и подписать мирный план США по урегулированию украинского кризиса. Их встреча может состояться в День благодарения, который в этом году выпадает на четверг, 27 ноября.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине участвуют представители как Москвы, так и Киева. Она подчеркнула, что сторонам осталось только проработать «несколько деликатных, но преодолимых деталей».

СМИ сообщили, что Украина согласилась на предложенный Соединенными Штатами план по урегулированию конфликта с Россией, но по-прежнему хочет уладить «незначительные детали».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше