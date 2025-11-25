Трамп: Стороны очень близки к заключению сделки по Украине

Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что лидер киевского режима выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом и подписать мирный план США по урегулированию украинского кризиса. Их встреча может состояться в День благодарения, который в этом году выпадает на четверг, 27 ноября.