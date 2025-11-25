Трамп: Стороны очень близки к заключению сделки по Украине

Россия и Украина «очень близки» к подписанию соглашения об урегулировании вооруженного конфликта. Об этом во вторник, 25 ноября, заявил президент США Дональд Трамп.
— Я думаю, что мы очень близки к сделке. Мы узнаем, — подчеркнул глава Белого дома.
Он заявил об этом во время беседы с журналистами, передает Telegram-канал издания Clash Report.
Ранее руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что лидер киевского режима выразил готовность встретиться с Дональдом Трампом и подписать мирный план США по урегулированию украинского кризиса. Их встреча может состояться в День благодарения, который в этом году выпадает на четверг, 27 ноября.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине участвуют представители как Москвы, так и Киева. Она подчеркнула, что сторонам осталось только проработать «несколько деликатных, но преодолимых деталей».
СМИ сообщили, что Украина согласилась на предложенный Соединенными Штатами план по урегулированию конфликта с Россией, но по-прежнему хочет уладить «незначительные детали».