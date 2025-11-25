Адвокат Васильев рассказал, как законно развеять прах усопшего

Сегодня артист балета, режиссер и продюсер Андрис Лиепа сообщил ТАСС, что прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой был развеян над Окой.
Щедрин умер 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет, Плисецкая — 2 мая 2015-го в возрасте 89 лет.
Дополнительных подробностей, включая, точное место, пока не обнародовано. О том, как законно выполнить волю умершего, если он в завещании указал развеять его прах, как это было в случае с Плисецкой и Щедриным, aif.ru рассказал адвокат Сергей Васильев.
Напомним точную цитату из завещания пары: «Наша последняя воля такова. Тела наши после смерти сжечь, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто прожил дольше, или в случае нашей одновременной смерти, оба праха соединить воедино и развеять над Россией».
По словам адвоката, волеизъявление может предусматривать погребение в форме развеивания праха, в том числе с воздушных судов, космических аппаратов или затопления тела в море и иных водоемах.
«Но такие действия должны быть согласованы лицами и организациями, проводящими погребение, с органами Госсанэпиднадзора и охраны окружающей природной среды», — уточнил Васильев в беседе с aif.ru.
Напомним, ранее специально для aif.ru заведующая музеем-квартирой Майи Плисецкой Оксана Карнович прокомментировала событие: «Просто Плисецкая и Щедрин не хотели никакой шумихи, поэтому сделано все было тихо. Но именно так, как завещали Майя Михайловна и Родион Константинович».