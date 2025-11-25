В Национальном центре «Россия» в Москве прошло заседание почетного жюри главной просветительской награды страны Знание. Премия. Мероприятие было открыто первым замруководителя администрации президента РФ и председателем наблюдательного совета общества «Знание» Сергеем Кириенко.
«В первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы отложили все свои дела и взяли на себя такую важную задачу. Огромное спасибо и низкий поклон каждому из просветителей, которые выйдут сегодня на эту сцену», — сказал он в приветственной речи.
В состав почетного жюри вошли представители правительства России, Государственной думы и министры российских ведомств. Главный редактор, генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова также вновь вошла в состав жюри премии.
Кириенко отметил, что в этот раз награда Знание. Премия объединила номинантов и проценты не только из России, но и представителей из 40 стран мира. Претенденты из 15 государств впервые приняли участие в премии. Также в текущем году в каждом из 89 субъектов РФ будут награждены лучшие региональные просветители и проекты.
Особое внимание спикер уделил просветительским проектам, посвященным сбережению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
На мероприятии были представлены проекты 112 номинантов. Выдающиеся государственные и общественные деятели оценили разработки участников из 30 регионов России и четырех зарубежных стран, выбрав лауреатов в 16 номинациях. Они будут объявлены на торжественной церемонии награждения в Москве в 2026 году.
Жители России могут отдать свои голоса за победителей номинации «Народный выбор», которые будут определены в ходе онлайн-голосования на платформе MAX.