В САФУ выявили способы увеличить выход полезных веществ из арктических водорослей

В ходе оценки эффективности экстрактов ученые сделали вывод, что фукусовые водоросли в сто раз лучше поглощают свободные радикалы, в том числе опасные активные формы кислорода, чем ламинариевые. Кроме того, фукусовые виды в 5 раз активнее восстанавливают железо и в 2,5 раза лучше хелатируют его. Все это свидетельствует об их большей антиоксидантной способности.