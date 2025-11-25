Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Михаил Горшков, глава Института социологии РАН

Российский социолог Михаил Горшков умер на 75-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умер Михаил Горшков, глава Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. На момент смерти ему было 74 года. Об этом сообщает пресс-служба института.

«Двадцать четвертого ноября 2025 года ушел из жизни Михаил Константинович Горшков. Он не дожил месяц до своего 75-летия», — говорится в сообщении.

Михаил Горшков являлся лауреатом государственной премии России в области науки и техники, доктором философских наук, выдающимся советским и российским ученым и педагогом.

Ранее KP.RU сообщал, что на 100-м году жизни скончался олимпийский чемпион 1956 года, футболист сборной СССР Никита Симонян. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования семье и близким в связи, назвал Симоняна настоящей легендой спорта СССР.