Умер Михаил Горшков, глава Института социологии РАН

Умер Михаил Горшков, глава Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. На момент смерти ему было 74 года. Об этом сообщает пресс-служба института.
«Двадцать четвертого ноября 2025 года ушел из жизни Михаил Константинович Горшков. Он не дожил месяц до своего 75-летия», — говорится в сообщении.
Михаил Горшков являлся лауреатом государственной премии России в области науки и техники, доктором философских наук, выдающимся советским и российским ученым и педагогом.
