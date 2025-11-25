Житель Чувашии стал одним из победителей федпрограммы «Серебряный старт»

72-летний бизнесмен вошел в тройку сильнейших участников и получил грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Полученные средства он планирует направить на запуск производства сотового меда в мини-рамках. Этот удобный формат сочетает в себе качество натурального продукта с современным подходом к упаковке и употреблению. Эксперты высоко оценили аутентичность его проекта, рыночный потенциал и опору на ремесленные традиции.