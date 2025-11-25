Житель Чувашии стал одним из победителей федпрограммы «Серебряный старт»

Предприниматель из Чувашии Герман Лебедев стал одним из победителей федеральной программы «Серебряный старт», организованной по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
72-летний бизнесмен вошел в тройку сильнейших участников и получил грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своего дела. Полученные средства он планирует направить на запуск производства сотового меда в мини-рамках. Этот удобный формат сочетает в себе качество натурального продукта с современным подходом к упаковке и употреблению. Эксперты высоко оценили аутентичность его проекта, рыночный потенциал и опору на ремесленные традиции.
Напомним, что программа «Серебряный старт» была создана для поддержки представителей старшего поколения, желающих начать или расширить собственный бизнес. В этом сезоне за победу боролись 250 человек из 25 регионов страны.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.