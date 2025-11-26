Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прямые рейсы на вьетнамский курорт Фукуок запустили из Казани

Из Казани начали выполнять прямые авиарейсы на вьетнамский курорт Фукуок. Об этом сообщает «РБК Татарстан», приводя информацию пресс-службы авиакомпании Azur Air, которая обслуживает направление.

Источник: ИА Татар-информ

Первый самолет отправился 23 ноября и вылетел при полной загрузке. Рейсы планируется выполнять один раз в 12 дней. На маршруте задействованы самолеты Boeing 767, рассчитанные на 336 пассажиров в экономическом классе.

В компании отметили, что перелеты на Фукуок теперь доступны из восьми российских городов. Помимо Казани, рейсы выполняются из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Самары.

Ранее, 10 октября, из Казани запустили рейсы и на другой вьетнамский курорт — Нячанг.