Боксер со Ставрополья победил на престижных всероссийских соревнованиях

Владимир не только занял первое место в весовой категории до 48 кг, но и был удостоен титула «Лучший боксер». Эта победа стала для юноши уже третьей значимой наградой в 2025 году. Ранее в марте он завоевал серебро на Международном турнире «Жемчужина Адриатики», а в сентябре взял золото в составе сборной России на «Евразийском кубке “Даурия”».