Юный житель города Михайловска в Ставропольском крае Владимир Орлов одержал победу на престижных всероссийских соревнованиях «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова», сообщили в правительстве региона. Создание условий для развития детского спорта отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Соревнования среди участников в возрасте 16−17 лет прошли в Санкт-Петербурге. Они были посвящены памяти Почетного президента международной ассоциации бокса АИБА.
Владимир не только занял первое место в весовой категории до 48 кг, но и был удостоен титула «Лучший боксер». Эта победа стала для юноши уже третьей значимой наградой в 2025 году. Ранее в марте он завоевал серебро на Международном турнире «Жемчужина Адриатики», а в сентябре взял золото в составе сборной России на «Евразийском кубке “Даурия”».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.