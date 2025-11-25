Ричмонд
Кабардино-Балкария получила награду «Золотой каток»

Такой знак отличия региону присудили за успешную реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Кабардино-Балкарская Республика вновь удостоена престижной награды «Золотой каток» по итогам реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Торжественная церемония награждения состоялась в Москве во время «Транспортной недели — 2025». При выставлении оценок учитывались несколько критериев. Среди них — достижение целевых показателей нацпроекта, качество строительно-монтажных работ, освоение средств, исполнительская дисциплина и взаимодействие с общественностью.

Подчеркивается, что это уже третья победа региона в данном конкурсе. Так, Кабардино-Балкария уже получала аналогичную награду в 2021 и 2023 годах за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году республика вновь вошла в десятку лучших субъектов РФ по оценке жюри конкурса.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.