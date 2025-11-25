Кабардино-Балкария получила награду «Золотой каток»

Подчеркивается, что это уже третья победа региона в данном конкурсе. Так, Кабардино-Балкария уже получала аналогичную награду в 2021 и 2023 годах за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году республика вновь вошла в десятку лучших субъектов РФ по оценке жюри конкурса.