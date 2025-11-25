Лицеисты из кузбасской Юрги познакомились с профессией следователя

Во время занятия офицеры рассказали подросткам о деятельности молодежного союза «Юный следователь», который был создан для объединения представителей подрастающего поколения, интересующихся работой правоохранительных органов. Ключевой частью урока стала практика. Ее школьники проходили на специализированном криминалистическом полигоне. Под руководством опытных следователей-криминалистов ребята изучили алгоритм осмотра места происшествия, узнали, как искать и изымать следы и орудия преступления. Также подростки поработали со специальными оптическими приборами для обнаружения биологических следов, потренировались в сборе отпечатков пальцев.