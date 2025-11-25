Лицеисты из кузбасской Юрги познакомились с профессией следователя

Учащиеся лицея в Юрге посетили занятие от сотрудников управления Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу, сообщили в администрации города. Профориентационные уроки для детей в нашей стране проводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Во время занятия офицеры рассказали подросткам о деятельности молодежного союза «Юный следователь», который был создан для объединения представителей подрастающего поколения, интересующихся работой правоохранительных органов. Ключевой частью урока стала практика. Ее школьники проходили на специализированном криминалистическом полигоне. Под руководством опытных следователей-криминалистов ребята изучили алгоритм осмотра места происшествия, узнали, как искать и изымать следы и орудия преступления. Также подростки поработали со специальными оптическими приборами для обнаружения биологических следов, потренировались в сборе отпечатков пальцев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.