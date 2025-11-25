Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два дома на Инструментальной в Таганроге пойдут под снос после атаки дронов

В Таганроге два дома подлежат сносу после ночной атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

После атаки беспилотников в Таганроге полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на улице Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме, два здания подлежат сносу. Жильцы будут расселены в новые квартиры, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

— Продолжаю работать в Таганроге. Посетил раненых в БСМП. Врачи делают все возможное, люди получают необходимую помощь. Особо держим на контроле тяжелых пациентов, — отметил Юрий Слюсарь.

Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. С утра комиссии обходят дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 миллионов рублей из резервного фонда региона.

Аварийные службы восстанавливают сети. Газ уже подан частично, электроснабжение и газоснабжение планируют вернуть полностью до конца дня.

Юрий Слюсарь посетил раненых.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Три человека погибли, есть раненые: Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября 2025.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше