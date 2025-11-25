Два дома на Инструментальной в Таганроге пойдут под снос после атаки дронов

После атаки беспилотников в Таганроге полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на улице Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме, два здания подлежат сносу. Жильцы будут расселены в новые квартиры, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
— Продолжаю работать в Таганроге. Посетил раненых в БСМП. Врачи делают все возможное, люди получают необходимую помощь. Особо держим на контроле тяжелых пациентов, — отметил Юрий Слюсарь.
Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. С утра комиссии обходят дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты до 28 ноября. Город готовит документы на выделение 19 миллионов рублей из резервного фонда региона.
Аварийные службы восстанавливают сети. Газ уже подан частично, электроснабжение и газоснабжение планируют вернуть полностью до конца дня.
Юрий Слюсарь посетил раненых.
