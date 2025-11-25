Два дома на Инструментальной в Таганроге пойдут под снос после атаки дронов

После атаки беспилотников в Таганроге полностью утрачено имущество у 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома на улице Инструментальной. Еще одна квартира разрушена в другом доме, два здания подлежат сносу. Жильцы будут расселены в новые квартиры, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.