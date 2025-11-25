Профилактика ВИЧ-инфекции и безопасность на дорогах. В Минске прошла акция «Снижай риски»

Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции отмечается 1 декабря, в стране в этот день пройдут различные акции. «Если раньше у нас определенное количество случаев регистрировалось среди молодых людей (до 29 лет), то сейчас цифра достаточно снизилась. А вот возрастная группа 39 лет и старше — это в определенной мере группа риска. И поэтому акции проводятся на предприятиях, в каких-то таких культурных учреждениях, где данная возрастная группа будет представлена. Но мы не обходим стороной и учебные учреждения — там тоже пройдут мероприятия. Это будут как познавательные, так и те же конкурсы рисунков. К слову, молодые люди всегда демонстрируют прекрасные знания в отношении ВИЧ-инфекции. Я думаю, что это результат того, что они знают, как предупредить заболевание. Отсюда и снижение количества случаев заболевания среди молодежи», — пояснила Ирина Глинская.