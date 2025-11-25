Профилактика ВИЧ-инфекции и безопасность на дорогах. В Минске прошла акция «Снижай риски»

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканскую акцию «Снижай риски» в преддверии Всемирного дня профилактики ВИЧ-инфекции провел сегодня в Минске Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья при поддержке ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Заведующий отделом профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов центра, врач-эпидемиолог Ирина Глинская отметила, что акция помогает снизить риски заболеваемости. «Нам важно, чтобы наши граждане были в безопасности. Чтобы они сохранили свою жизнь, качество этой жизни, чтобы здоровье осталось в полном благополучии», — добавила она.
Всемирный день профилактики ВИЧ-инфекции отмечается 1 декабря, в стране в этот день пройдут различные акции. «Если раньше у нас определенное количество случаев регистрировалось среди молодых людей (до 29 лет), то сейчас цифра достаточно снизилась. А вот возрастная группа 39 лет и старше — это в определенной мере группа риска. И поэтому акции проводятся на предприятиях, в каких-то таких культурных учреждениях, где данная возрастная группа будет представлена. Но мы не обходим стороной и учебные учреждения — там тоже пройдут мероприятия. Это будут как познавательные, так и те же конкурсы рисунков. К слову, молодые люди всегда демонстрируют прекрасные знания в отношении ВИЧ-инфекции. Я думаю, что это результат того, что они знают, как предупредить заболевание. Отсюда и снижение количества случаев заболевания среди молодежи», — пояснила Ирина Глинская.
Сегодняшняя акция прошла совместно с Государственной автомобильной инспекцией ГУВД Мингорисполкома. Старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Анна Банадык отметила, что со стороны ГАИ водителям напомнили о важности подготовки транспортных средств к управлению в зимних условиях. «Также информировали о своевременной сезонной смене шин. Мы раздаем памятки, напоминающие о том, какие шины являются зимними по новым правилам. И, конечно же, напоминаем об основных рисках. А это, например, пешеходы на темной дороге. И, выйдя из автомобиля, водитель тоже становится пешеходом. Очень важно обозначить свое присутствие на дороге световозвращающими элементами», — добавила она.
«Госавтоинспекция постоянно поддерживает социальные проекты, связанные с сохранением жизни и здоровья. Мы взаимодействуем с различными организациями, например с банками, по информированию по безопасности дорожного движения и финансовой грамотности. Недавно провели акцию совместно со Всемирной организацией здравоохранения ко Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Сегодня мы, опять же, проводим акцию, которая направлена на сохранение жизни и здоровья как на дорогах, так и в быту», — заключила Анна Банадык.
Сегодня ВИЧ-инфекция из смертельно опасных заболеваний перешла в разряд хронических. В Беларуси на ноябрь 2025 года с ВИЧ-положительным статусом проживают около 26 тыс. человек. Из них более 22 тыс. получают антиретровирусную терапию (АРТ), тем самым сохраняя свое здоровье, продолжительность и качество жизни. Наибольшее количество новых случаев регистрируется среди мужчин и женщин в возрасте от 30 до 49 лет. При этом преобладает половой путь передачи ВИЧ — более 80% от всех регистрируемых случаев. Важно помнить, что ВИЧ-инфекция не передается при бытовых контактах. -0-
Фото Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.