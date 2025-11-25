СБ РФ: Миграция иностранцев больше не оценивается как решение проблем демографии

Из этого следует и изменение отношения к пребыванию иностранцев в РФ. По словам Гребенкина, приезжие теперь не могут безосновательно рассчитывать на постоянное проживание в России (правда, из этого правила есть исключения для отдельных категорий). По окончании срока законного пребывания в стране они будут обязаны покинуть территорию РФ, подчеркнул он.