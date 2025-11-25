СБ РФ: Миграция иностранцев больше не оценивается как решение проблем демографии

Миграция иностранных граждан в Россию больше не рассматривается в нашей стране в качестве средства, которое может помочь в решении проблем с демографией. Об этом в интервью «Российской газете» заявил замсекретаря Совета Безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин.
«Миграция иностранных граждан в нашу страну больше не рассматривается как вспомогательное средство для решения демографических проблем…», — сказал он.
Замсекретаря СБ РФ отметил, что иностранцы в России сейчас рассматриваются государством исключительно как дополнительный инструмент, помогающий поддержать экономическую сферу.
Из этого следует и изменение отношения к пребыванию иностранцев в РФ. По словам Гребенкина, приезжие теперь не могут безосновательно рассчитывать на постоянное проживание в России (правда, из этого правила есть исключения для отдельных категорий). По окончании срока законного пребывания в стране они будут обязаны покинуть территорию РФ, подчеркнул он.
Ранее сайт KP.RU написал, что число принятых решений об административном выдворении из России и о неразрешении въезда в страну увеличилось почти на треть. Как заметил Гребенкин, повышена результативность административной практики. В результате принятых комплексных мер число иностранных граждан, находящихся в России незаконно, сократилось за последнее пятилетие более чем в 3 раза, указал он.