Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области проведут акцию по льготной стерилизации питомцев

В донском регионе пройдет день льготной стерилизации животных-компаньонов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в четверг, 27 ноября, состоится очередная акция по льготной стерилизации питомцев-компаньонов, сообщили в правительстве региона.

Напомним, эта инициатива уже стала традиционной и проходит в последний четверг каждого месяца. По словам организаторов, главная ее цель — гуманно контролировать численность бездомных кошек и собак.

Стерилизация помогает снизить агрессивность и беспокойство питомцев, делает их более игривыми и спокойными, а также предотвращает побеги, вызванные природными инстинктами. Во многих случаях после процедуры продолжительность жизни животного увеличивается.

Записаться на участие в акции нужно заранее — специалисты принимают ограниченное число заявок от хозяев.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Три человека погибли, есть раненые: Что происходит после атаки БПЛА на Ростовскую область 25 ноября 2025.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше