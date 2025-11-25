В Ростовской области проведут акцию по льготной стерилизации питомцев

В Ростовской области в четверг, 27 ноября, состоится очередная акция по льготной стерилизации питомцев-компаньонов, сообщили в правительстве региона.
Напомним, эта инициатива уже стала традиционной и проходит в последний четверг каждого месяца. По словам организаторов, главная ее цель — гуманно контролировать численность бездомных кошек и собак.
Стерилизация помогает снизить агрессивность и беспокойство питомцев, делает их более игривыми и спокойными, а также предотвращает побеги, вызванные природными инстинктами. Во многих случаях после процедуры продолжительность жизни животного увеличивается.
Записаться на участие в акции нужно заранее — специалисты принимают ограниченное число заявок от хозяев.
